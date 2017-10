(BS) - Am fünften Spieltag der Total League sorgte T71 Düdelingen für eine Überraschung. Die Mannschaft von Trainer Pascale Meurs siegte vor heimischer Kulisse mit 80:75 gegen Amicale Steinsel.

Zu Beginn entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften absetzen konnte. Im zweiten Viertel änderte sich wenig am Spielgeschehen: Beide Teams taten sich in der Offensive weiterhin sehr schwer, leisteten sich zahlreiche Ballverluste und so ging es mit einem 42:39 aus Steinseler Sicht in die Halbzeitpause.

Mit dem Impuls von US-Amerikaner Stephens, der insbesondere durch seine starke Rebound-Arbeit zu überzeugen wusste, fand T71 besser in die Partie und erspielte sich bis zum Ende des dritten Viertels eine Sechs-Punkte-Führung (67:62). In einem aufgrund einiger umstrittener Schiedsrichterentscheidungen sehr hektischem Schlussviertel behielt Düdelingen die Ruhe und siegte am Ende verdient mit 80:75.

In den weiteren Begegnungen siegten jeweils die Auswärtsteams: Sparta setzte sich mit 80:66 in Heffingen durch, Etzella gewann deutlich mit 71:56 in Contern und Walferdingen sorgte mit dem 95:82-Erfolg bei den Musel Pikes für die zweite Überraschung des Abends.

Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag mit der Begegnung zwischen Basket Esch und Aufsteiger Racing.





Resultate und Programm

T71 - Amicale 80:75

Musel Pikes - Résidence 82:95

Heffingen - Sparta 60:88

Contern - Etzella 56:71

Am Sonntag:

17.30: Basket Esch - Racing