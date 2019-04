T71 steht in der Basketballmeisterschaft im Finale, doch die Zukunftsplanungen laufen bereits auf Hochtouren. Neben Trainer Ken Diederich kommt auch Nationalspieler Kevin Moura nach Düdelingen.

Basketball: T71 holt Moura, Jeitz hört auf

Bob HEMMEN T71 steht in der Basketballmeisterschaft im Finale, doch die Zukunftsplanungen laufen bereits auf Hochtouren. Neben Trainer Ken Diederich kommt auch Nationalspieler Kevin Moura nach Düdelingen.

T71 will nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den kommenden Jahren um den Titel mitspielen. Laut LW-Informationen haben die Düdelinger deshalb Kevin Moura verpflichtet. Der 25-Jährige konnte den Abstieg mit Résidence nicht verhindern.

T71 stürmt ins Finale Das Finale um die Basketball-Meisterschaft steht fest. T71 wird sich mit Favorit Etzella messen. Die Düdelinger schalteten Basket Esch im Halbfinale aus.

Der neue Trainer Ken Diederich wird bei seiner neuen Aufgabe von einem alten Bekannten unterstützt. Wie bei Amicale steht ihm auch in Düdelingen Co-Trainer Tommy Wagner zur Seite.



Auf Eric Jeitz kann der Coach nächste Saison aber nicht zählen. Der 32-Jährige beendet seine Karriere.

Eric Jeitz (r.), hier gegen Clancy Rugg (Basket Esch), hört nach dieser Saison auf. Foto: Fernand Konnen

Mögliche Jones-Rückkehr



Ob Christopher Jones wieder für T71 spielen wird, ist noch unklar. Es besteht aber die Möglichkeit, dass der ehemalige Nationalspieler nach einer längeren Pause zurückkehrt.



T71 hat sich am Mittwochabend im fünften und letzten Halbfinale gegen Basket Esch durchgesetzt und trifft im Endspiel der Meisterschaft auf Etzella. Das erste Finalspiel findet am Samstag (20.30 Uhr) in Ettelbrück statt.