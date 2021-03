Gleich zwei Verlängerungen mussten in Düdelingen her, um den Sieger des Duells T71 - Arantia zu ermitteln. Zwei weitere Partien waren von der Spannung geprägt.

Basketball: T71 entscheidet Krimi für sich

Kevin ZENDER Gleich zwei Verlängerungen mussten in Düdelingen her, um den Sieger des Duells T71 - Arantia zu ermitteln. Zwei weitere Partien waren von der Spannung geprägt.

T71 Düdelingen hat die zweite Saisonniederlage am achten Spieltag der Total League knapp verhindert und sich in einer packendenden Partie nach zweifacher Verlängerung durchgesetzt.

Gegen Arantia gelang Schumacher und Co. ein 106:99-Erfolg. Im Jahr seines 50. Jubiläums bleibt Mitfavorit T71 somit auf Titelkurs. Düdelingen bewies einmal mehr, dass es schwierig ist, die Mannschaft von Trainer Ken Diederich in heimischer Halle zu bezwingen.

Miles Jackson Cartwright (Bildmitte) war mit 43 Punkten der Escher Schlüsselspieler. Foto: Vincent Lescaut

Ebenso knapp ging es zwischen Contern und Basket Esch sowie zwischen Racing und den Musel Pikes zu. Die Escher behaupteten sich mit 93:87 und bleiben somit in Reichweite der Tabellenspitze. Mit 43 Punkten zeigte Profispieler Miles Jackson-Cartwright vor allem in der Offensive sein Potenzial.

Musel Pikes auswärts noch ungeschlagen

Auch in Limpertsberg wurde eine Partie ausgetragen, die nichts für schwache Nerven war. Der hauptstädtische Racing unterlag den Musel Pikes trotz einer starken Leistung von Jordan Giles (33 Punkte, elf Rebounds) mit 75:77. Die Moselaner sind somit auswärts noch ungeschlagen, gingen sie doch bereits beim Telstar und in Bartringen gegen Sparta als Sieger vom Platz.

Musel Pikes: Suche nach Konstanz Sieben Spiele, vier Niederlagen - es läuft nicht bei den Basketballern von der Mosel. Kapitän Jean Kox kennt die Gründe.

Résidence bestätigte seine gute Form und feierte den vierten Erfolg in Serie. Die Walferdinger setzten sich in heimischer Halle mit 87:76 gegen Heffingen durch. Angeführt wurde Résidence von Adam Eberhard (21 Punkte, neun Rebounds).

Bereits am Dienstag hatte Amicale mit 82:71 gegen Sparta die Oberhand behalten. Am Donnerstag empfängt Etzella ab 19.30 Uhr Telstar. Die Ettelbrücker wollen nach der Niederlage gegen Arantia in die Erfolgsspur zurückkehren, was gegen das Schlusslicht kein Problem darstellen sollte.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.