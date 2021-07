T71 wollte die Zusammenarbeit mit Steve Harris unbedingt fortsetzen, doch der US-Amerikaner entschied sich für einen anderen Club.

Basketball

Steve Harris bleibt nicht in Düdelingen

Bob HEMMEN T71 wollte die Zusammenarbeit mit Steve Harris unbedingt fortsetzen, doch der US-Amerikaner entschied sich für einen anderen Club.

Er war der beste Profi der vergangenen Saison und wurde mit T71 Meister. Nun steht fest, dass Steve Harris in der kommenden Spielzeit nicht mehr in der Total League auflaufen wird. Neben den Düdelingern waren auch weitere luxemburgische Erstligisten daran interessiert, den US-Amerikaner unter Vertrag zu nehmen.

Harris entschied sich aber für einen Wechsel zum schwedischen Erstligisten Jämtland Basket. T71 hat noch keine neuen Profis verpflichtet.

Denell Stephens spielt nächste Saison in der Nationale 2. Foto: Christian Kemp

Am Wochenende wurde zudem bekannt, wo Denell Stephens 2021/2022 spielen wird. Nach drei Jahren in Heffingen zieht es den US-Amerikaner nach Mamer in die Nationale 2. Dort trifft er auf Landsmann Billy McDaniel, mit dem er sich jahrelang spannende Duelle in der Total League lieferte.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.