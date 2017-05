(jan) - T71 Düdelingen kann auch in der kommenden Saison auf seine beiden US-Amerikaner Denell Stephens und Cory Johnson zurückgreifen.

Wie der Verein am Montag mitteilte, geht der Flügelspieler Stephens damit bereits in seine neunte Saison beim Halbfinalisten der Meisterschaft. Kein Akteur hat mehr Spielzeiten in Düdelingen verbracht. Erst in sein zweites Jahr geht hingegen Power Forward Johnson, der ebenfalls für 2017/18 verlängerte.

Cory Johnson geht in seine zweite Saison bei T71.

Foto: Ben Majerus