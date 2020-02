Die Musel Pikes und Basket Esch fahren am ersten Spieltag der Basketball-Titelgruppe Siege ein. Beide Teams können für das Halbfinale planen.

Basketball: Spitzenduo erfolgreich

Paul JAAQUES Die Musel Pikes und Basket Esch fahren am ersten Spieltag der Basketball-Titelgruppe Siege ein. Beide Teams können für das Halbfinale planen.

Am ersten Spieltag in der Basketball-Titelgruppe gastierte der Leader von der Mosel in Heffingen und bestätigte beim 77:70-Erfolg seine derzeitige gute Form. Die Mannschaft von Trainer Chris Wulff traf bei dem heimstarken Gegner allerdings auf erbitterte Gegenwehr. Am Ende wurden die Musel Pikes ihrer Favoritenrolle gerecht und verteidigten die Tabellenführung.

Basket Esch siegte gegen T71 deutlich mit 99:84. Nach dem klaren Heimerfolg der Escher hatte es in der ersten Hälfte allerdings nicht ausgesehen, denn zur Pause führten die Düdelinger noch mit mit 50:44.

Nach der Pause brachen die Gäste jedoch komplett ein und kassierten im dritten Viertel ein 8:30. Basket Esch war nun nicht mehr zu stoppen und fügte den Düdelingern, die nach der Niederlage kaum noch Chancen auf einen der beiden ersten Tabellenplätze besitzen, einen empfindlichen Rückschlag zu.

Am Sonntag wird der erste Spieltag in der Titelgruppe mit dem Duell zwischen Etzella und Racing (17.15 Uhr) abgeschlossen.