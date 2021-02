Da es in der Total League in dieser Saison keine Absteiger geben wird, will Sparta seinen einheimischen Spielern bei den Männern und Frauen eine Chance bieten.

Basketball: Sparta verzichtet auf Profispieler

Joe GEIMER Da es in der Total League in dieser Saison keine Absteiger geben wird, will Sparta seinen einheimischen Spielern bei den Männern und Frauen eine Chance bieten.

Vor wenigen Tagen fand eine Videokonferenz zwischen den Vereinsvertretern und der FLBB statt. Anschließend fiel die Entscheidung: In dieser Saison wird es im nationalen Basketball keine Auf- und Absteiger geben.

Auch die Teams aus der Total League haben also Planungssicherheit und müssen sich keine Abstiegssorgen machen. Sparta, mit vier Niederlagen und einem Sieg in die Meisterschaft gestartet, hat angekündigt, sollte die Saison tatsächlich Ende Februar fortgesetzt werden, ohne Profispieler aufzulaufen. Stattdessen wolle man talentierten Spielern aus der eigenen Jugend eine Chance geben.

Die Bartringer hatten sich Anfang November von Jalen Jackson und Miles Bowman getrennt. In der vergangenen Saison waren coronabedingt ebenfalls keine Teams aus der Total League abgestiegen, allerdings wurde die Liga auf zwölf Mannschaften aufgestockt.



Auch bei den Frauen hatte Sparta bereits seinen Verzicht auf den Einsatz einer Profispielerin erklärt.

