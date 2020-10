Sparta hat einen zweiten Profi unter Vertrag genommen. Jalen Jackson läuft bereits am Mittwoch im Pokal gegen einen Drittligisten auf.

Basketball: Sparta verstärkt sich mit Jackson

Sparta hat einen zweiten Profi unter Vertrag genommen. Jalen Jackson läuft bereits am Mittwoch im Pokal gegen einen Drittligisten auf.

(bob/kev) - Bartringens Kader ist wieder komplett. Sparta hat den 26-jährigen Jalen Jackson als zweiten Profi unter Vertrag genommen. Zuletzt hatte das Team von Trainer Pascal Meurs mit nur einem Profi gespielt, nachdem man sich vom Niederländer Chaed Wellian getrennt hatte.

Jackson ist 1,98 m groß und kommt als Flügelspieler zum Einsatz. Er lief in der vergangenen Saison für den israelischen Club Ramat HaSharon auf. Auch in Finnland und Rumänien ging er bereits auf Korbjagd. In seiner Heimat spielte Jackson von 2015 bis 2017 für die Little Rock Trojans, zuvor war er für das Northwest Florida State College sowie Central Arkansas aktiv.

Sein Debüt im neuen Trikot feiert der US-Amerikaner bereits am Mittwoch (20 Uhr) in der Coupe de Luxembourg. Sparta tritt in der ersten Runde bei Drittligist Préizerdaul an.

