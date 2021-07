Die beiden Profis im Basketballteam der Bartringer stehen fest. Man setzt auf Spieler mit Total-League-Erfahrung.

Sparta verstärkt sich mit Etzellas Henry Pwono

Kevin ZENDER

Nachdem sich Sparta für kommende Saison bereits die Dienste von Lavone Holland (Ex-Musel-Pikes) gesichert hatte, haben die Bartringer mit Henry Pwono einen weiteren Profispieler mit Total-League-Erfahrung an Land gezogen.

Basketballprofi Lavone Holland kehrt zurück nach Luxemburg Lavone Holland führte die Musel Pikes im vergangenen Jahr ins Pokalfinale. In der kommenden Saison spielt er wieder in der Total League.

Der 29-jährige Pwono spielte in der vergangenen Saison für Etzella. Bei den Ettelbrückern kam er in 25 Spielen auf Durchschnittswerte von 21,8 Punkten, 10,9 Rebounds, 3,8 Assists und 2,1 Steals. Davor stand Pwono in Deutschland bei Braunschweig (Bundesliga) und Rostock (Pro A) unter Vertrag.

