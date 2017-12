(bob) - Sparta will in dieser Saison wieder in die Titelgruppe. Das Jahr 2017 beenden die Bartringer nach dem Sieg am Donnerstag gegen Heffingen zwar auf dem fünften Rang, dennoch hat sich der Basketballverein dazu entschieden, US-Amerikaner Brad Reese zu ersetzen.

Nach der Winterpause wird Troy Huff versuchen, Sparta zu mehr Siegen zu verhelfen. Der 25-Jährige ist 1,96 m groß und kommt als Guard zum Einsatz. Huff war auf der University of North Dakota, spielte zuletzt für Liège in der höchsten belgischen Liga und erzielte dort durchschnittlich elf Punkte pro Partie.

Sein erstes Pflichtspiel für Sparta wird Huff wohl am 7. Januar bestreiten, wenn es für die Bartringer in Ettelbrück gegen Etzella geht.