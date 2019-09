Am Samstagmorgen wurden die 1/16-Finals der Coupe de Luxembourg im Basketball ausgelost. Auf einige Erstligisten warten interessante Aufgaben.

Basketball: Spannende Pokalduelle

Bob HEMMEN Am Samstagmorgen wurden die 1/16-Finals der Coupe de Luxembourg im Basketball ausgelost. Auf einige Erstligisten warten interessante Aufgaben.

Vor dem Beginn der ordentlichen Generalversammlung der FLBB fand am Samstag in Esch/Alzette die Auslosung der 1/16-Finals der Coupe de Luxembourg statt. Die besten sechs Teams der Frauen- und Männermeisterschaft stehen bereits in der nächsten Runde.



Die anderen Erstligisten müssen am 16. und 17. Oktober teilweise interessante Aufgaben bewältigen. So trifft Aufsteiger Heffingen vor heimischer Kulisse auf Zolver. Bei den Frauen kommt es in Walferdingen zum Duell zweier Erstligisten. Résidence empfängt Sparta.

1/16-Finals der Coupe de Luxembourg Frauen Zolver (Nationale 2) - Schieren (Nationale 2) Nitia (Nationale 2) - BC Mess (Nationale 2) Kehlen (Nationale 2) - Telstar (Total League) Résidence (Total League) - Sparta (Total League) Arantia (Nationale 2) - Heffingen (Nationale 2) Préizerdaul (Nationale 2) - Basket Esch (Total League) Männer Bascharage (Nationale 2) - Gréngewald (Nationale 2) Zolver (Nationale 2) - Heffingen (Total League)

East Side Pirates (Nationale 3) - Mamer (Nationale 3) Nitia (Nationale 3) - Contern (Total League) Préizerdaul (Nationale 3) - Mersch (Nationale 2)

Wiltz (Nationale 2) - Musel Pikes (Total League)

BC Mess (Nationale 2) - Résidence (Nationale 2) Schieren (Nationale 3) - Telstar (Nationale 2) Kayl (Nationale 3) - Arantia (Total League)

Kordall (Nationale 2) - Mondorf (Nationale 2)