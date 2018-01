von Bob Hemmen



Dienstagabend in Bereldingen. Die Männermannschaft Walferdingens steht erstmals im neuen Jahr wieder in der Halle, um sich auf die kommenden Meisterschaftsspiele vorzubereiten. Aufgrund des beschädigten Parketts in der Walferdinger Sporthalle Prince Henri muss Résidence andernorts trainieren. Die Stimmung ist gut.



Mit dabei ist Oladapo Ayuba, der Dee genannt wird ...