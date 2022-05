Er möge sich bitte rasieren, so die Euroleague zu Referee Benjamin Barth, andernfalls dürfe er in der höchsten europäischen Clubliga nicht mehr pfeifen.

Basketball-Schiedsrichter Barth wegen Bart diskriminiert

Er möge sich bitte rasieren, so die Euroleague zu Referee Benjamin Barth, andernfalls dürfe er in der höchsten europäischen Clubliga nicht mehr pfeifen.

(dpa/tom) - Der deutsche Basketball-Schiedsrichter Benjamin Barth hat in der Euroleague ab einem gewissen Zeitpunkt keine Spiele mehr zugeteilt bekommen – weil er seinen Bart nicht abrasiert hat. Dies erzählte der 43-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Die unglaublich klingende Geschichte dokumentierte Barth mit Chatprotokollen aus dem Herbst 2021: „Stokes erklärte mir, dass Headcoaches und Sportdirektoren Bärte nicht mögen und sich darüber beschweren würden“, sagte Barth der FAZ mit Bezug auf Richard Stokes, den Schiedsrichter-Chef der Euroleague.

Der deutsche Referee weigerte sich demnach auch nach mehrmaliger Aufforderung, seinen Bart abzurasieren. „Ich verstehe nicht, was das soll. Was für einen Unterschied macht es, ob ich mich rasiere oder nicht? Das ist eine Form von Diskriminierung. So gern ich Euroleague pfeifen würde, das kann ich nicht akzeptieren“, begründete der Münchner seine Entscheidung. In Europas höchster Basketball-Clubliga kam er fortan nicht mehr zum Einsatz.

Barth schaltete Juristen ein und drohte der Liga, an die Öffentlichkeit zu gehen. Der Deutsche sagt, ihm gehe es nun nicht mehr um sich selbst, sondern dass es solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr gebe. „Ob sich die Organisation wirklich ändert, muss man sehen. Aber es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit von diesem Vorgang weiß“, schilderte Barth.

In der europäischen und internationalen Basketball-Szene ist der bärtige Referee kein ganz Unbekannter: In der deutschen Basketball-Bundesliga kommt er auf mehr als 500 geleitete Partien, von 2005 bis 2011 pfiff er für die FIBA auch internationale Begegnungen. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der deutschen Bundeswehr und dem Militär Tansanias bildete er in dem afrikanischen Staat Basketballschiedsrichter aus. 2020 begann seine Karriere in der Euroleague, die jetzt also vor einem - einigermaßen skurrilen - Ende steht.

Die Empfehlung an Herrn Barth, keinen Bart zu tragen, war ein Fehler.

Die Euroleague äußerte sich am Dienstag dazu und bedauerte den Vorfall. „Die Empfehlung an Herrn Barth, keinen Bart zu tragen, war ein Fehler. Die Entschuldigung der Euroleague Basketball wurde im April 2022 von ihm angenommen“, hieß es in einem Statement. Barth sei zudem informiert worden, dass die Euroleague zukünftig keinerlei solcher Maßnahmen mehr vornehmen wird - Bärte sind also weiterhin auch bei Schiedsrichtern erlaubt.

Spott auf Twitter

Im Internet machte die Nachricht von Barths Bart am Dienstag schnell die Runde - und sorgte für einiges Gespött unter Basketballfans.

Ein Twitter-User kommentierte den Vorfall: „Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung darf Benjamin Barth nicht Schiedsrichter in der Euroleague sein, weil ‚Trainer keine Bärte mögen‘. Klingt plausibel.“ Darunter postete er Fotos der - allesamt bärtigen - Euroleague-Coaches Sasa Obradovic (AS Monaco), Ergin Ataman (Galatasaray Istanbul), Pablo Laso (Real Madrid) und Andrea Trinchieri (Bayern München).

„Die Euroleague ist wie die Simpsons - das Problem heißt meistens Bart“, schreibt ein anderer.

Foto: Ulf Duda / fotoduda.de / Benjamin Barth Schiedsrichter 2020 / CC BY-SA 4.0