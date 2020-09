Basketball: Saisonstart unter erschwerten Bedingungen

Zum Auftakt der Total League müssen einige Teams auf ihren zweiten Profi verzichten. Während Amicale und Telstar ab jetzt aus dem Vollen schöpfen können, sind die Musel Pikes weiter auf der Suche.

Als die Musel Pikes das Parkett in Stadtbredimus am Samstagabend als Verlierer verlassen, ist die Enttäuschung groß. Die Moselaner sind als Titelfavorit in die Saison gestartet. Doch bereits wenige Tage vor dem Duell mit Arantia, das Jean Kox und Co. mit 64:75 verlieren, ist klar, dass zumindest die ersten Wochen schwierig werden könnten.

Als Profi Robert Hubbs zu Wochenbeginn Knieschmerzen beklagt, lässt sich der US-Amerikaner untersuchen ...