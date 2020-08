Aufsteiger Résidence hat einen zweiten Profi gefunden. Der 23-jährige US-Amerikaner Adam Eberhard spielt nächste Saison für Walferdingen.

Basketball: Résidence verpflichtet US-Amerikaner Eberhard

Bob HEMMEN Aufsteiger Résidence hat einen zweiten Profi gefunden. Der 23-jährige US-Amerikaner Adam Eberhard spielt nächste Saison für Walferdingen.

Das Walferdinger Profiduo der kommende Saison steht fest. Knapp zwei Wochen nach der Verpflichtung von LaQuincy Rideau hat Résidence den US-Amerikaner Adam Eberhard unter Vertrag genommen.

Der 23-Jährige ist 2,03 m groß und spielte in der vergangenen Spielzeit in der ProA in Deutschland für Heidelberg. Auf dem College lief Eberhard für die Bellarmine University auf.

Neuer US-Spieler für Résidence US-Spieler LaQuincy Rideau soll in Zukunft das Spiel von Résidence strukturieren.

Résidence hatte zum Zeitpunkt des vorzeitigen Saisonabbruchs einen Aufstiegsplatz belegt und tritt somit in der nächsten Saison mit elf weiteren Teams in der Total League an. Die Spielzeit soll am 26. September beginnen.

