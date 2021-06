Amicale rüstet weiter auf. Nach Bob Melcher hat der ehemalige Dauermeister nun den nächsten Leistungsträger verpflichtet.

Basketball

Résidence-Kapitän Tom Konen wechselt nach Steinsel

Bob HEMMEN Amicale rüstet weiter auf. Nach Bob Melcher hat der ehemalige Dauermeister nun den nächsten Leistungsträger verpflichtet.

Amicale möchte in der Total League wieder oben mitspielen. Nachdem Steinsel bereits Bob Melcher zurückgeholt hatte, wurde nun der nächste Transfer getätigt. Tom Konen wechselt aus Walferdingen zum Ligakonkurrenten.

Der 24-Jährige hatte in dieser Saison einen großen Anteil daran, dass Résidence das Halbfinale erreichte, in dem die Walferdinger allerdings an T71 scheiterten.

Zurück zu den Wurzeln

Konen spielte bis 2015 für Steinsel, bevor er in Contern und anschließend auf dem Harford Community College in den USA aktiv war.

And One - De Basketpodcast Bei "And One - De Basketpodcast" begrüßt Sportjournalist Bob Hemmen Gäste im Studio.

2018 kehrte er zurück nach Luxemburg, stieg mit Résidence in die Nationale 2 ab, schaffte mit seinen Teamkollegen aber umgehend den Wiederaufstieg. Der Abgang des Kapitäns ist für die Walferdinger demnach ein herber Verlust.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.