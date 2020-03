Die Siegesserie der Musel Pikes ist gerissen. Nachdem die Moselaner zwölf Mal hintereinander gewonnen hatten, kassierten Welter und Co. am Dienstagabend eine Niederlage in der Hauptstadt.

Basketball: Racing stoppt die Musel Pikes

Bob HEMMEN

Zum Auftakt des vierten Spieltags der Titelgruppe hat Racing für eine Überraschung gesorgt. Vor heimischer Kulisse siegten die Hauptstädter mit 74:67 gegen die Musel Pikes. Zuvor hatten die Moselaner in der Meisterschaft zwölf Mal in Folge gewonnen.

Racing überzeugte wie so oft mit einer starken Verteidigung. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Gastgeber ab. US-Amerikaner Dennis war mit 28 Punkten der Topscorer der Partie.

In der Auf- und Abstiegsgruppe hatte Sparta keine Probleme gegen Telstar. Bartringen siegte zu Hause deutlich mit 104:82. Koster überzeugte mit 20 Punkten.