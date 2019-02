Basketball: Racing bezwingt Sparta

In der Titelgruppe der Total League hat sich Hauptstadtclub Racing am Samstagabend gegen Bartringen durchgesetzt. Ein Leistungsträger wird schmerzlich vermisst.

Die Spitzenspieler machten den Unterschied nicht aus: Sam Ney (Racing) und Jarvis Williams (Sparta) erzielten am Samstagabend im Titelgruppenduell in der Total League jeweils 24 Punkte. Doch obwohl Bartringens Adrian Rodgers mit 22 Zählern ebenfalls sehr treffsicher war, mussten sich die Gäste im Tramsschapp am Ende mit 66:74 geschlagen geben.

Der Grund dafür war vor allem die Ausgeglichenheit der Hausherren ...