von Bob Hemmen

Mit dem Beginn des neuen Jahres geht die Basketball-Meisterschaft in ihre heiße Phase. Worauf kommt es für die einzelnen Teams in den verbleibenden Spielen der Normalrunde an und welche Probleme müssen schnellstmöglich behoben werden? Eine Analyse, in welchen Bereichen noch Verbesserungsbedarf besteht.

Amicale Steinsel

Selten war Titelfavorit Amicale so sehr auf jeden Leistungsträger angewiesen, wie es in dieser Saison der Fall ist ...