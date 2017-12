(bob) - Basket Esch hat auf die Verletzung von Jordan Hicks reagiert, der sich am vergangenen Samstag gegen Contern möglicherweise einen Sehnenriss im Fuß zugezogen hat, und einen neuen Profi geholt. Eniel Polynice ist 1,96 m groß, spielte zuletzt in der französischen Pro B in Saint-Quentin, ist 29 Jahre alt und kommt als Guard zum Einsatz.

Die Escher hoffen allerdings darauf, dass die Verletzung von Hicks doch nicht so schwerwiegend ist. Ob Polynice bereits heute und am Sonntag zum Einsatz kommen kann, steht noch nicht fest.