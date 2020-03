Die Endspiele im Basketballpokal finden wegen des Corona-Virus nicht am kommenden Wochenende statt. Der Grund ist eine Empfehlung des Gesundheitsministeriums.

Basketball: Pokalfinale wegen Corona-Virus abgesagt

Die Endspiele im Basketballpokal finden wegen des Corona-Virus nicht am kommenden Wochenende statt. Der Grund ist eine Empfehlung des Gesundheitsministeriums.

(bob/dat/jan) - Der Corona-Virus hat Auswirkungen auf die Sportveranstaltungen in Luxemburg. Wie der Basketballverband FLBB am späten Montagabend mitteilte, wurden die Pokalendspiele am Samstag in der Coque in Kirchberg abgesagt. Bei den Frauen sollte Esch gegen Gréngewald spielen, bei den Männern wäre es zum Duell zwischen Etzella und den Musel Pikes gekommen.

Corona-Virus: Einige Absagen, aber noch keine Verbote in Luxemburg Anders als beispielsweise im Nachbarland Frankreich entscheiden in Luxemburg die Veranstalter selbst, ob ein Event stattfindet oder nicht. Basieren können sie sich dafür auf die Risikoeinschätzungen der Santé.

Bereits am Mittwoch hatte die FLBB einen ausgefüllten Fragebogen zur Risikobewertung an das Gesundheitsministerium geschickt. Eine allgemeine Einschätzung für alle Events lieferte das Ministerium am Montagabend. Demnach wird empfohlen, keine Veranstaltungen stattfinden zu lassen, bei denen mehr als 1 000 Menschen zusammenkommen. Beim Pokalfinale 2019 zwischen Amicale und Etzella waren mehr als 3 000 Zuschauer in der Coque. Die FLBB sieht die Absage als "logischen Schritt".



Termin wird demnächst mitgeteilt

„Wir werden der Empfehlung folgen“, hatte FLBB-Präsident Henri Pleimling bereits zuvor angekündigt. Die Begegnungen ohne Zuschauer auszutragen, sei keine Option gewesen. Die Endspiele sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Der Termin werde demnächst mitgeteilt.

Eine solche Enscheidung könnte auch im Fußball auf Fola Esch zukommen. Denn auch das Derby gegen Jeunesse am Samstag im Stade Emile Mayrisch könnte eine Zuschauerzahl von 1 000 erreichen. Im Hinspiel auf der Grenz waren Mitte September 1 400 Menschen mit dabei, zum Saisonabschluss 2018/2019 kamen mehr als 900 Zuschauer zum Derby bei der Fola.

Das Derby zwischen Jeunesse und Fola ist bei den Fans extrem beliebt. Foto: Yann Hellers