Basketball: Pokalendspiele drohen auszufallen

Ob die Endspiele im Basketball-Pokal am kommenden Wochenende in der Coque stattfinden, ist wegen dem Corona-Virus noch nicht klar.

(bob/dat) - Das Corona-Virus könnte Auswirkungen auf die Pokalendspiele in der Coque haben. Eigentlich sollen am Samstag in Kirchberg die Finals der Frauen (Basket Esch gegen Gréngewald) und Männer (Etzella gegen Musel Pikes) stattfinden, aufgrund der Epidemie könnten die Partien jedoch verlegt werden.

Corona-Virus: Einige Absagen, aber noch keine Verbote in Luxemburg Anders als beispielsweise im Nachbarland Frankreich entscheiden in Luxemburg die Veranstalter selbst, ob ein Event stattfindet oder nicht. Basieren können sie sich dafür auf die Risikoeinschätzungen der Santé.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte die FLBB einen ausgefüllten Fragebogen zur Risikobewertung an das Gesundheitsministerium geschickt, noch wartet Präsident Henri Pleimling aber auf eine Antwort. „Wir werden der Empfehlung folgen“, so Pleimling. Die Begegnungen ohne Zuschauer auszutragen, sei keine Option.

Die definitive Entscheidung liegt aktuell noch beim jeweiligen Organisator, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Man gebe eine Risikoeinschätzung ab, die dem Organisator mitgeteilt wird. Spätestens am Dienstagabend wird bei der FLBB eine Entscheidung fallen.