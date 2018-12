Etzella und Amicale bekommen es im Halbfinale des Basketball-Pokals mit den Außenseitern zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag.

Basketball: Pokal-Halbfinale ausgelost

Daniel WAMPACH Etzella und Amicale bekommen es im Halbfinale des Basketball-Pokals mit den Außenseitern zu tun. Das ergab die Auslosung am Montag.

Am Montag wurden die Halbfinals des Basketball-Pokals ausgelost. In der Coupe de Luxembourg bei den Männern treffen die Topfavoriten auf den Titel nicht direkt aufeinander: Etzella misst sich in der Coque mit Zweitligist Heffingen, Amicale muss gegen Sparta antreten.

Auch im Lalux-Ladies-Cup sind Amicale und Sparta noch vertreten, treffen aber, anders als bei den Männern, nicht aufeinander. Sparta bekommt es mit Gréngewald zu tun, während Witz gegen die Steinselerinnen klarer Außenseiter ist.

Programm

Am Samstag, den 2. Februar:

17.45: Sparta - Gréngewald (Frauen)

20.15: Sparta - Amicale (Männer)

Am Sonntag, den 3. Februar:

15.00: Wiltz - Amicale (Frauen)



17.30: Etzella - Heffingen (+10) (Männer)