Basketball-Pokal: Gréngewald will nicht in Kayl spielen

Bob HEMMEN Jetzt also auch Gréngewald. Nachdem bereits mehrere Vereine die jüngsten Entscheidungen der FLBB kritisiert hatten, reagiert der Club aus Hostert ebenfalls.

Der nationale Basketballverband steht weiterhin heftig in der Kritik. Erst hatten Contern, Amicale und Zolver ihren Unmut geäußert, nachdem die FLBB die vorzeitig beendete Saison wertete. Anschließend teilten Musel Pikes und Etzella am Samstag mit, dass sie das Pokalfinale in Kayl nicht bestreiten werden.

Nun wendet sich auch Gréngewald an den Basketballverband. In einem an die FLBB gerichteten Schreiben, das dem "Luxemburger Wort" vorliegt, äußert Präsident Jacques Peffer sein Unverständnis: "Unserer Meinung nach bestand keine Dringlichkeit, um eine Entscheidung zu treffen. Die Vereine hätten problemlos kontaktiert werden können. Damit hätte man alle Kontroversen vermieden", heißt es.

Das Team aus Hostert hatte in der Titelgruppe der Frauenmeisterschaft Rang vier belegt, bevor die Saison beendet und Etzella zum Meister gekürt wurde. Im abgesagten Pokalendspiel wäre es in der Coque zum Duell zwischen Gréngewald und Basket Esch gekommen.

Anderer Austragungsort

Der Vorschlag, dieses Duell jetzt vor dem Beginn der nächsten Saison in Kayl austragen zu lassen, stößt beim Meister der vergangenen Spielzeit auf wenig Verständnis: "Niemand würde davon profitieren, weder sportlich noch finanziell, wenn die Pokalspiele in einer solch kleinen Halle stattfinden würden. Deshalb muss unserer Meinung nach eine andere Lösung gefunden werden, um ein Basketballfest zu organisieren, das alle Finalisten miteinbezieht."

Kayl war am Donnerstag offiziell als Austragungsort der Pokalendspiele genannt worden. FLBB-Präsident Henri Pleimling hatte jedoch am Freitag gegenüber dem "Luxemburger Wort" erklärt, dass dies längst noch nicht beschlossen sei.



Gréngewald bittet den Verwaltungsrat der nun FLBB darum, die getroffenen Entscheidungen rückgängig zu machen.

