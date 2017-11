(jg) - In der Coupe de Luxembourg stehen an diesen Tagen die Achtelfinalduelle auf dem Programm. Vier Teams haben sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert: Telstar, Etzella, die Musel Pikes und Basket Esch können allesamt noch vom Pokalsieg träumen.

Telstar qualifizierte sich am Dienstagabend dank eines 92:85-Erfolgs in Mondorf. Im Duell der beiden Teams auf der Nationale 2 war es bis ins Schlussviertel hinein spannend. Im letzten Durchgang machte die Mannschaft aus Hesperingen sechs Punkte mehr und steht somit in der Runde der letzten acht Teams. Die Telstar-US-Amerikaner Cumpstone (31 Punkte) und Harris (27) lieferten eine überragende Vorstellung ab.



Gréngewald aus der Nationale 2 startete zwar mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung gegen Etzella in die Partie, doch in der zweiten Halbzeit ging dem Außenseiter die Luft aus. Barden (27 Punkte) und McNutt (19) führten die Ettelbrücker letztendlich zum 85:67-Sieg.

Schwache Partie in Contern



Am Mittwoch lösten dann auch die Musel Pikes und Basket Esch ihr Viertelfinalticket. Die Pikes konnten sich gegen den BC Mess (+10) erst in der Schlussphase absetzen und siegen letztendlich mit 87:76. Gulley (25 Punkte, elf Rebounds) und Kalmes (21 Pumkte, acht Rebounds) waren die besten Spieler beim Favoriten.

Auch Basket Esch musste mächtig zittern. In Contern stand es in einer schwachen Partie (Basket Esch verwandelte einen von 19 Versuchen von jenseits der Dreipunktelinie!) noch bis kurz vor dem Ende Unentschieden, ehe Hicks und Rodenbourg die Verantwortung übernahmen und den Leader der Total League doch noch zum 64:62-Sieg führten. Auch die 33 Punkte und elf Rebounds von Ford sollten Contern nicht zum Erfolg verhelfen. Rodenbourg sicherte sich bei den Eschern 14 Rebounds und erzielte 15 Punkte.

Die restlichen vier Duelle finden am Donnerstagabend statt. Um 20.30 Uhr empfängt Sparta T71, Amicale ist beim Black Star (+10) zu Gast und Zolver muss bei Arantia antreten. Um 20.45 Uhr empfängt Schieren (+10) die Gäste von Résidence.