(bob) - Samy Picard trainiert in dieser Woche wieder. Der 29-jährige Ex-Nationalspieler nimmt erstmals wieder an Einheiten teil, nachdem er mehrere Wochen pausieren musste. Amicales Picard litt unter einer Sehnenentzündung im rechten Fuß.

Der Flügelspieler wollte weder operiert werden, noch einen Gips bekommen, sodass er einfach nur pausiert hat. Nach der Auszeit fühlt sich Picard wieder besser, sodass er trainieren möchte. "Das ist natürlich etwas ganz anderes, von daher muss ich abwarten, ob ich am Samstag spielen kann. Am Mittwoch wird das ganz sicher noch nicht der Fall sein", verrät er.

Amicale trifft am Nachholspieltag der Total League am Mittwoch vor heimischer Kulisse auf Résidence (20.45 Uhr), am Samstag geht es erneut zu Hause (20.30 Uhr) gegen Sparta.

Trainer Ken Diederich hofft darauf, dass Picard ihm am 27. Januar beim Pokalhalbfinale gegen die Musel Pikes in der Coque in Kirchberg wieder zur Verfügung steht. Der Coach möchte jedoch keinen Druck ausüben: "Es ist sein Körper, deshalb entscheidet er selbst."