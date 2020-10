Das Corona-Virus befällt auch weiterhin den Luxemburger Basketball. Eine weitere Partie musste abgesagt werden.

Basketball: Partie zwischen Heffingen und Contern abgesagt

In der Total League der Basketballer findet am Samstagabend der fünfte Spieltag statt. Doch mindestens eine Partie wird nicht ausgetragen: Ein Heffinger Spieler wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Somit wird das Spiel in Contern nicht ausgetragen.

Dies ist nicht die erste Begegnung der Total League, die der aktuellen Pandemie zum Opfer fällt. Am vergangenen Wochenende konnte die Partie zwischen Amicale und Telstar deswegen nicht ausgetragen werden. Und unter der Woche kam es gleich zu mehreren Spielausfällen in der ersten Pokalrunde.

