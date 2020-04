Arantia Fels geht mit Christophe Ney als Trainer in die kommende Total-League-Saison. Der neue Coach hat noch keine Erfahrung in der ersten Liga.

Basketball: Ney wird Trainer bei Arantia

Jan MORAWSKI Arantia Fels geht mit Christophe Ney als Trainer in die kommende Total-League-Saison. Der neue Coach hat noch keine Erfahrung in der ersten Liga.

Arantia hat nach dem Abschied von Trainer Brian Carroll einen Nachfolger gefunden. Wie der Basketballclub am Sonntag mitteilte, wird Christophe Ney das Männerteam übernehmen. Sein Assistent wird Mike Jones.

Ney trainierte bis zum Beginn der abgebrochenen Saison die East Side Pirates in der Nationale 3 und legte dann eine kurze Pause ein. Wie Arantia mitteilt, sei der neue Coach "bereit und sehr gespannt auf die Herausforderung in seiner ersten Saison in der Total League".

