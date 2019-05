Die FLBB-Auswahl bekommt bei den anstehenden Aufgaben Verstärkung. Ein in Belgien geborener Basketballer darf für Luxemburg auflaufen.

Sport 1

Basketball: Neuzugang fürs Nationalteam

Bob HEMMEN Die FLBB-Auswahl bekommt bei den anstehenden Aufgaben Verstärkung. Ein in Belgien geborener Basketballer darf für Luxemburg auflaufen.

Die Basketballnationalmannschaft darf sich über einen neuen Spieler freuen. Der 2,04 m große Xavier-Robert François kann für die FLBB-Auswahl auflaufen. Die Mutter des in Belgien geborenen Basketballers hat einen luxemburgischen Pass, seine Großeltern stammen aus Luxemburg. Nachdem er ebenfalls die Staatsbürgerschaft erhielt, kämpfte die FLBB um die Spielberechtigung.



Er wird Nationaltrainer Ken Diederich sowohl bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten (27. Mai bis 1. Juni) als auch im August bei der EM-Vorqualifikation zur Verfügung stehen.



Julien und Schleimer verlassen Résidence Yannick Julien und Ted Schleimer verlassen Résidence zum Saisonende und wechseln zu Gréngewald.

Der 24-Jährige spielte zuletzt im belgischen Oberhaus für Belfius Mons-Hainaut, bevor er im November die Entscheidung traf, eine Pause einzulegen. In der kommenden Saison wird er in der Nationale 2 für Résidence Walferdingen auflaufen und in Luxemburg studieren. François gilt als Non-JICL.