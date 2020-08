Basketball-Nationalspieler Kovac wird Profi

Ben Kovac startet nächste Saison in ein neues Abenteuer. Der Basketball-Nationalspieler wird Profi in den Niederlanden.

Bob HEMMEN Ben Kovac startet nächste Saison in ein neues Abenteuer. Der Basketball-Nationalspieler wird Profi in den Niederlanden.

Endlich ist es offiziell! Ben Kovac verlässt Luxemburg zur kommenden Saison und wird Profi in den Niederlanden. Der Nationalspieler einigte sich bereits vor Wochen mit seinem neuen Arbeitgeber, jetzt ist der Transfer perfekt.

Kovac verlässt Basket Esch, um künftig für Den Helder Suns aufzulaufen. Beim niederländischen Club sammelte auch Alex Laurent erste Erfahrungen als Profi. Kovacs Nationalmannschaftskollege spielte von 2017 bis 2019 für das Team. Der Coach der Suns, Peter van Noord, war 2016 kurz bei der FLBB als Nachwuchstrainer tätig.

Basketball: Konzept gegen Corona Der Basketballverband FLBB hat ein Hygienekonzept vorgestellt, wie in naher Zukunft Basketball gespielt werden kann. Es bleiben aber noch offene Fragen.

„Mein Traum ist es, als Profi zu arbeiten, zwei Mal täglich zu trainieren und so mein Hobby zum Beruf zu machen. Den Helder Suns bietet mir diese Möglichkeit in einem guten Umfeld“, so Kovac.

Der 20-Jährige hatte zuletzt die Grundausbildung absolviert und ist nun Mitglied der Elitesportsektion der Armee.

