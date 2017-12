(dat) - Am zehnten Spieltag der Total League setzte sich am Freitagabend Sparta mit 85:82 gegen Racing durch. Damit nahm Bartringen Revanche für die Niederlage am ersten Spieltag und steht provisorisch auf Rang drei.



Bei Sparta war Arendt mit 22 Punkten der beste Werfer, gefolgt von Reese (16), Gindt (15) und Robinson (15). Racing wartet nach den drei Siegen zum Auftakt weiter auf den nächsten Erfolg. Beim Verein aus der Hauptstadt kam Morton auf 23 Punkte.