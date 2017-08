(dat) - Nadia Mossong wechselt nach Italien zu den Pallacanestro Bolzano. Seit fast zwei Monaten war gewusst, dass die Nationalspielerin die Saarlouis Royals verlassen wird. Ein Jahr spielte Mossong in Deutschland.

"Ich habe für eine Saison in Bozen unterschrieben. Dies wird eine neue Erfahrung für mich werden, in einem neuen Land, mit einer neuen Sprache. Die Entscheidung ist mir nicht schwer gefallen", so Mossong zu ihrem Wechsel in die Serie B, der dritten Liga Italiens.