T71 Düdelingen hat sich für die kommende Saison verstärkt: Nadia Mossong stößt zum Team.

Basketball: Nadia Mossong wechselt nach Düdelingen

David THINNES T71 Düdelingen hat sich für die kommende Saison verstärkt: Nadia Mossong stößt zum Team.

Vor knapp einem Monat hatte Nadia Mossong ihre Profikarriere beendet: Am Montag vermeldete T71 Düdelingen, dass die 34-Jährige das Team in der kommenden Saison verstärken wird. Außerdem wird sie Frank Muller auf der Position des Koordinators der Interreg Basket Academy ersetzen.

Mossong lernte das Basketball-ABC bei Résidence Walferdingen, ehe sie Studien und Basketball in den USA an der Eastern Kentucky University kombinierte. Zuletzt spielte Mossong in Italien für Pallacanestro Bolzano in Bozen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.