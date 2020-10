Basketball: Musel Pikes wollen durchstarten

Am Samstagabend liefen die Musel Pikes mit einem neuen Profispieler auf. Es lief gut gegen T71.

Nach nur einem Sieg aus den ersten vier Spielen feierten die Musel Pikes am Samstagabend einen verdienten Erfolg gegen Düdelingen. Nachdem sich der US-Amerikaner Robert Hubbs kurz vor Saisonbeginn verletzt hatte, waren die Moselaner auf der Suche nach einem neuen Profi. Mit Marcus Ottey haben die Musel Pikes die Lücke in ihrem Kader nun geschlossen und der Kanadier machte gleich in seinem ersten Einsatz deutlich, dass er eine Bereicherung für die Mannschaft von Trainer John Dieckelman sein kann.