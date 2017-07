(kev) - Überraschung an der Mosel: Die Musel Pikes und Trainer Jacques Sitz gehen künftig getrennte Wege. „Einige Spielerinnen, die zuletzt weniger zum Einsatz kamen, waren unzufrieden und haben dem Vorstand dies mitgeteilt. Am Montagabend haben wir darüber gesprochen und das Ende der Zusammenarbeit beschlossen“, so Sitz, der das Frauenteam in der vergangenen Saison zur Vizemeisterschaft geführt hatte.



Der 60-Jährige war vor der Saison 2016/2017 von Telstar Hesperingen zu den Musel Pikes zurückgekehrt, die er 2005 zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte geführt hatte. Die Koordination der weiblichen Jugendteams der Musel Pikes wird Sitz ebenfalls aufgeben. Für jede neue interessante Aufgabe ist der Coach jedoch offen.



Außerdem war noch in Erfahrung zu bringen, dass kürzlich Vizepräsidentin Susi Morbach ihren Rücktritt aus dem Vorstand erklärt hat.