Basketball: Musel Pikes präsentieren neuen Trainer

Bob HEMMEN

Die Suche der Musel Pikes nach einem neuen Trainer ist abgeschlossen. Der 60-jährige US-Amerikaner John Dieckelman ersetzt Chris Wulff, der Stadtbredimus nach nur einer Saison verlassen hatte.

Dieckelman war als Trainer bereits in Schweden, Norwegen, Österreich und Deutschland aktiv. In der Bundesliga arbeitete er von 2011 bis 2016 als Co-Trainer in Ulm. Seit 2017 war er als Jugendkoordinator und Coach bei den TenneT Young Heroes, dem Nachwuchsteam des Erstligisten Bayreuth, tätig.

Mit Dieckelman wollen die Musel Pikes in der kommenden Saison um Titel mitspielen. In der wegen der Corona-Krise vorzeitig abgebrochenen Spielzeit standen die Moselaner im Halbfinale der Meisterschaft sowie im Pokalendspiel.

