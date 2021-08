Pascal Meurs nimmt eine neue Herausforderung an, sein bisheriger Assistenzcoach wird den Posten voraussichtlich übernehmen.

Meurs verlässt Sparta, Wulff wird wohl Trainer

Bob HEMMEN Pascal Meurs nimmt eine neue Herausforderung an, sein bisheriger Assistenzcoach wird den Posten voraussichtlich übernehmen.

Kurz vor dem Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2021/2022 hat Pascal Meurs den Entschluss gefasst, die Zusammenarbeit mit Sparta zu beenden. Der 41-Jährige kann Bartringen aufgrund einer Vertragsklausel verlassen und wird Trainer im spanischen Valencia.

Das Kuriose: Spartas Vorstand hatte sich für eine Vertragsverlängerung mit dem Belgier entschieden, obwohl der langjährige Präsident Frank Arendt dagegen war. Dieser trat daraufhin zurück.

Der bisherige Assistenztrainer Chris Wulff könnte nun zum Chefcoach ernannt werden. Laut Präsident Romain Hoffmann ist der 45-Jährige der Topkandidat für die Nachfolge. „Ich gehe davon aus, dass Chris Wulff den Posten übernehmen wird.“

Der ehemalige Nationalspieler unterstützte Meurs in der vergangenen Saison als Co-Trainer, war zuvor aber Chefcoach bei den Musel Pikes gewesen.

Da Wulff in Bartringen zudem im Jugendbereich in der Verantwortung steht, müssen in den kommenden Tagen noch einige Details geklärt werden.

