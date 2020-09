Basketball: Meurs und Wulff, die Unzertrennlichen

In Bartringen kommt es zur Wiedervereinigung des Trainerduos Pascal Meurs und Chris Wulff . Die beiden Coaches freuen sich auf die erneute Zusammenarbeit.

In Düdelingen harmonierten Pascal Meurs und Chris Wulff in den Saisons 2017/2018 und 2018/2019 hervorragend. Das Erreichen des Meisterschaftsfinals 2019 war der Höhepunkt ihrer Zusammenarbeit. Nun wollen Chefcoach Meurs und Assistent Wulff auch in Bartringen gemeinsam für Furore sorgen.

Beide Trainer schätzen und vertrauen sich ...