(bob) - Die Basketballsaison 2017/2018 beginnt mit einem echten Kracher. Direkt am ersten Spieltag der kommenden Saison, der am 23. und 24. September ausgetragen wird, treffen die Musel Pikes vor heimischer Kulisse auf Amicale. Basket Esch empfängt Contern zum Auftakt, T71 misst sich mit Heffingen, Racing spielt gegen Sparta und Résidence tritt gegen Etzella an. Auch bei den Frauen kommt es damit am ersten Spieltag zum Duell zwischen dem amtierenden Meister Amicale und den Musel Pikes.

Weil es in der kommenden Saison einige Änderungen gibt, hat die FLBB in ihrer Mitteilung den neuen Modus noch einmal erklärt. Die Play-offs beginnen am ersten Februarwochenende.