(kev) - Der 16. Spieltag in der Total League der Männer hatte es in sich. Leader Amicale verlor sein drittes Saisonspiel und die letzten Tickets für die Titelgruppe wurden vergeben.



Amicale kassierte am Sonntag seine dritte Saisonniederlage. Der Tabellenführer musste sich vor heimischer Kulisse der Ettelbrücker Etzella geschlagen geben (93:103). 40 Punkte von Coleman reichten den Steinselern nicht gegen die von McNutt (38 Zähler) angeführten Ettelbrücker. In der Tabelle rückt Etzella somit näher an Amicale heran. Der Abstand beträgt noch ein Punkt.

Auch nur ein Zähler hinter Amicale steht Basket Esch. Die Escher behaupteten sich mit 86:77 gegen die Musel Pikes, denen ein Platz in der Titelgruppe jedoch auch nicht mehr zu nehmen ist.

Sparta löste sein Ticket für die Titelgruppe ebenfalls. In Contern setzten sich die Bartringer mit 89:73 durch. Bei einem Rückstand von einem Zähler auf Sparta und die Musel Pikes, und bei einem Spiel mehr auf dem Konto, müssen die Amis du basket-ball nach der Normalrunde in der Auf- und Abstiegsgruppe antreten.

Résidence rutschte in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab. Mit 71:90 verloren die Walferdinger gegen T71 und verspielten damit ebenfalls die letzte Chance auf einen Platz in der Titelgruppe.

Auf Platz acht steht nun der hauptstädtische Racing, der sich mit 79:59 gegen Schlusslicht Heffingen behauptete. Racings Profispieler Morton gelang mit zwölf Punkten, zehn Reboubds und elf Assists ein Triple Double.