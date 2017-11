(LaB) - Am Samstagabend fand der komplette neunte Spieltag in der Total League statt. Zum Abschluss der Hinrunde feierten Amicale, Basket Esch, die Musel Pikes, Contern und Racing Siege.

Basket Esch hat gegen Etzella die zweite Saisonniederlage in extremis abwenden können. Gegen Etzella gewannen die Escher nach einer dramatischen Partie mit 83:74 nach Verlängerung. Etzella lag fast über die gesamte Partie in Führung und überrannte die Hausherren vor der Pause sogar zeitweise (45:28). Durch eine beeindruckende Aufholjagd glich Hicks in der Schlussminute aus (69:69). In der Verlängerung sicherten sich die Escher den Erfolg von der Dreipunktelinie. Zwei Mal Kovac, Rugg und Pit Biever waren aus der Distanz erfolgreich.

Einen wichtigen Erfolg feierten die Musel Pikes gegen T71. Die Mannschaft von Frank Baum setzte sich auswärts mit 96:89 durch. Die Musel Pikes lagen beim Auswärtserfolg fast über die gesamte Partie in Führung. Die Hausherren mussten auf den kranken Stephens verzichten.

Résidence bezwingt den Aufsteiger



Bereits am frühen Samstagabend trafen Racing und Résidence aufeinander. Die Gäste aus Walferdingen setzten sich beim Aufsteiger mit 83:73 durch. Die ausgeglichene Partie wurde erst im letzten Viertel entschieden, als Résidence einen Zahn zulegen und sich absetzen konnte.

Im Duell zweier Mannschaften die am Tabellenende stehen, siegte Contern mit 80:73 gegen Heffingen. Mit einem erneut starken Coleman (32 Zähler) bezwang Amicale Sparta mit 87:64.