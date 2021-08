Sowohl die FLBB-Männer als auch die Frauennationalmannschaft kennen ihre kommenden Gegner. Beide Teams spielen im November.

Basketball

Luxemburger Männer messen sich mit Rumänien und Albanien

Bob HEMMEN Sowohl die FLBB-Männer als auch die Frauennationalmannschaft kennen ihre kommenden Gegner. Beide Teams spielen im November.

Wenige Tage nach der WM-Vorqualifikation richten Luxemburgs Basketballmänner den Fokus schon wieder nach vorne. Am Freitag wurde in München die erste Vorqualifikationsrunde zur EM 2025 ausgelost, die Ende November beginnt.

Die Lehren der Luxemburger aus der WM-Vorqualifikation Nationaltrainer Ken Diederich zieht einige Erkenntnisse aus den vier Niederlagen der FLBB-Auswahl in der WM-Vorqualifikation.

Die Mannschaft von Trainer Ken Diederich trifft in der Gruppe B auf Rumänien und Albanien. „Für uns sind das neue Gegner, gegen die wir noch nicht gespielt haben, seit ich Nationaltrainer bin. Wir hoffen, dass wir das ein oder andere Spiel gewinnen können“, sagt der Coach.

FLBB-Frauen treffen auf Italien

Italien, Slowakei und Schweiz sind die Gegner der Frauennationalmannschaft in der EM-Qualifikation. Italien startet als Favorit in die Gruppe H, in der sich die Mannschaft von Trainer Mariusz Dziurdzia vor allem gegen die Schweiz Chancen ausrechnen kann.

Die Qualifikation beginnt ebenfalls im November. Die FLBB-Frauen haben im vergangenen Monat die EM der kleinen Länder gewonnen.

Magaly Meynadier (l.) und die Luxemburgerinnen tankten zuletzt bei der EM der kleinen Länder Selbstvertrauen. Foto: FIBA





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.