Basketball: Laurent wechselt nach Klosterneuburg

David THINNES Basketball-Nationalspieler Alex Laurent hat einen neuen Verein: In der kommenden Saison spielt er für die Klosterneuburg Dukes in Österreich.

Alex Laurent spielt auch kommende Saison in Österreich, wechselt aber den Club: Der Basketball-Nationalspieler wurde von den Klosterneuburg Dukes verpflichtet.

Vergangene Saison war der 27-Jährige in der zweiten österreichischen Liga bei Fürstenfeld im Einsatz.

„Es freut mich sehr, diese Saison ein Teil der Dukes zu sein. Die Erwartungen liegen natürlich darin, an die Leistung der letzten Saison anzuknüpfen und den Meistertitel zu holen. Für mich persönlich ist es die erste Saison in der BSL. Ich habe vor, mich ins Team einzuspielen und meinen Beitrag zu leisten, damit wir als Team unser Ziel erreichen“, wird Laurent auf der Internetseite seines neuen Clubs zitiert. Klosterneuburg war bereits zehn Mal Meister in der Alpenrepublik, zuletzt 2012.



