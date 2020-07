Basketball: Konzept gegen Corona

Der Basketballverband FLBB hat ein Hygienekonzept vorgestellt, wie in naher Zukunft Basketball gespielt werden kann. Es bleiben aber noch offene Fragen.

Seit einer knappen Woche gibt es im Luxemburger Sport keine Restriktionen mehr. Das heißt aber nicht, dass jeder tun kann, was er will. Vorsicht ist geboten, vor allem in geschlossenen Räumen. Deshalb hat der nationale Basketballverband FLBB mehrere Maßnahmen ergriffen, wie sich Spieler, Trainer, Offizielle und Schiedsrichter verhalten sollten.

Bis zum Saisonstart sind es zwar noch zwei Monate, doch bis dahin wird nicht nur trainiert, es werden auch Testspiele absolviert ...