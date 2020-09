Basketball: Kirpachs doppelte Funktion

Luc Kirpach ist bei Arantia gleichzeitig Kapitän der Männermannschaft und Vorstandsmitglied. Für den 29-Jährigen ist das ein besondere Herausforderung.

Luc Kirpach hat sich ein Ziel gesteckt. Als Spieler von Arantia Fels möchte er ein Halbfinale bestreiten. Ob im Pokal oder der Meisterschaft, ist ihm egal. Damit der 29-Jährige irgendwann einen Haken hinter dieses Vorhaben setzen kann, packt er in seinem Heimatclub kräftig mit an. Kirpach ist Kapitän der Männermannschaft und Vorstandsmitglied zugleich. Ein Tanz auf zwei Hochzeiten, der in Luxemburg nicht üblich ist.

„Manchmal ist es schwierig, diese beiden Rollen innezuhaben ...