Basketball: Kerschens Verantwortung

Telstar Hesperingen spielt die Saison ohne Profis zu Ende. In den beiden Spielen nach dem Restart hat ein Spieler die Situation besonders genutzt.

Der Name Gilles Kerschen ist wohl nur den echten Luxemburger Basketballkennern bekannt. Doch das könnte sich in den kommenden Monaten ändern, denn der 26-jährige Hesperinger zeigte in den beiden Partien nach dem Restart gute Leistungen.

Bei Telstar wird Kerschen eine Bühne geboten ...