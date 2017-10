(DW) - Am vierten Spieltag der Total League gab es zwar keine Überraschungen, dafür aber einen Wechsel an der Tabellenspitze.

Amicale setzte sich im tabellarischen Topspiel mit 67:57 gegen Racing durch. Der Aufsteiger, der vor dem Spieltag die Tabelle anführte, musste die Spitzenposition somit an die Steinseler abgeben.

Contern musste nach der knappen 80:81-Pleite gegen Racing auch am Sonntag eine Niederlage einstecken. Die Gäste aus Düdelingen setzten sich mit 103:92 durch. US-Amerikaner Johnson war mit 39 Punkten der überragende Akteur bei T71.



In einer spannenden Partie in Ettelbrück behaupteten sich die Musel Pikes mit 85:81 und rücken somit auf den zweiten Tabellenplatz vor. Es war eine hitzige Begegnung, in der Etzellas Benseghir nach jeweils einem Technischen und einem Unsportlichen Foul bereits in der 13.' der Halle verwiesen wurde. Auch Frank Baum, Trainer der Musel Pikes, musste nach 24 Minuten wegen zwei Technischen Fouls die Halle verlassen.

Basket Esch behauptete sich bei Sparta mit 92:82.



Besonders bitter war der doppelte Spieltag für Heffingen. Der Aufsteiger, der am vergangenen Wochenende noch die Musel Pikes bezwang, musste auswärts zwei heftige Niederlagen hinnehmen. Am Freitag verlor Heffingen mit 58:86 gegen Basket Esch, am Sonntag setzte es eine 75:104-Niederlage gegen Résidence.