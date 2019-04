Die University of Virginia steht Kopf. Das Männerteam sicherte sich zum ersten Mal in der Geschichte die US-Meisterschaft im College-Basketball. Lisa Jablonowski studiert dort und spielt für das Frauenteam.

Basketball: Jablonowskis Universität feiert

In Charlottesville wird in dieser Nacht nicht viel geschlafen. Das Männer-Basketballteam der University of Virginia gewann am Montagabend (Ortszeit) in Minneapolis erstmals den NCAA-Meistertitel.

Im Endspiel der US-Meisterschaft im College-Basketball siegten die Cavaliers nach Verlängerung mit 85:77 gegen die Texas Tech Raiders.



Zweitrundenaus



Für die Luxemburgerin Lisa Jablonowski ist dieser Erfolg ebenfalls etwas Besonderes, schließlich spielt sie für das Frauenteam der Cavaliers und studiert seit 2016 in den USA. Die Nationalspielerin schied mit ihrem Team in der zweiten Runde gegen Syracuse aus. Am Montagabend lag der Fokus nun aber komplett auf dem Männerteam.



Lisa Jablonowski spielt bereits seit 2016 für die Cavaliers. Foto: virginiasports.com





Lisa Jablonowski in den USA: „Es passieren immer noch Dinge, die mich überraschen" Lisa Jablonowski hat sich hervorragend in den USA eingelebt. Die Luxemburgerin kann auf eine Saison voller Höhepunkte blicken, doch am Ende wurden sie und die University of Virginia enttäuscht.

De'Andre Hunter war mit 27 Punkten der Topscorer der Partie. Im Vorjahr waren die Cavaliers als Meisterschaftsfavorit bereits in der ersten Play-off-Runde ausgeschieden.