Basketball: Ivan Delgado, Mister vielseitig

Ivan Delgados Rolle in der Basketball-Nationalmannschaft wird immer größer. Nächste Saison möchte der Ettelbrücker den Sprung ins Ausland schaffen.

Als die Basketball-Nationalmannschaft am Donnerstag nach fünf Minuten gegen Island mit 11:10 in Führung liegt, betritt Ivan Delgado das Parkett. Nicht etwa Profi Ben Kovac oder die Routiniers Max Schmit, Kevin Moura und Joe Kalmes werden zuerst eingewechselt, sondern der 22-jährige Ettelbrücker. „Ich wusste, dass ich spielen würde. Dass es am Ende 18 Minuten waren, hat mich etwas überrascht“, gesteht er.

Luxemburg verliert die WM-Vorqualifikationspartie zwar mit 76:90, doch Ivan Delgado zeigt vor leeren Rängen in Bratislava eine ordentliche Leistung ...