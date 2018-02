(tom) - Dramatik pur am Samstagabend in der Arena Trier. Ohne ihren etatmäßigen Center Johannes Joos (Knieverletzung im Abschlusstraining) angetreten, mussten die Gladiators Trier bei ihrem Heimspiel gegen die Hamburg Towers einiges investieren, um mitzuhalten. Nach einem guten Start, Trier führte 12:5, wechselte Hamburg den ehemaligen Trierer Anthony Canty ein. Und der fand an alter Wirkungsstätte gleich mit einem Dreier in die Partie. Zur ersten Viertelpause stand es 17:18, die Gäste führten.

Im zweiten Viertel machten die Towers den zielstrebigeren Eindruck. Wieder war es Canty, der in ersten Halbzeit 14 Punkte erzielte und gute Wurfquoten aufwies, der mit wichtigen Dreiern und guten Pässen das Spiel der Towers aufzog. Hamburg zog ziwschenzeitlich auf 28:23 weg, die Trierer suchten ihr Heil im Distanzwurf und drehte das Spiel bis zur Pause erneut: 44:40 zur Halbzeit, bei einer überragenden Dreierqote von 56% (10/18) für die Gastgeber.





Es war ein weiterer Rückkehrer, der den Trierern das Leben im dritten Veirtel schwer machte: Adin Vrabac setzte mit einem krachenden Dunk ein starkes Ausrufezeichen. Der Guard erzielte neun seiner insgesamt 14 Punkte im dritten Viertel. Die Towers zeigten nun gutes Teamplay und drehten das Spiel wieder zu ihren Gunsten.

Trier haderte im letzten Viertel mit seiner zuvor so guten Dreierquote, auch in der Zone lief nicht viel zusammen. Bis auf 13 Punkte konnten die Gäste ihren Vorsprung ausbauen (61:74). Doch Trier kämpfte, zwei wichtige Dreier von Kevin Smit fielen und zogen Trier wieder auf 73:77 heran. Das Spiel stand auf Messers Schneide, acht Sekunden vor Ende der Partie stand es 82:83 aus Sicht der Gastgeber.

Der Moment des Thomas Grün

Und dann kam die Sekunde des Thomas Grün. Gladiators-Kapitän Simon Schmitz brachte den Ball, versuchte Jermaine Bucknor zu finden, der wurde jedoch gut verteidigt. Schmitz versuchte den schwierigen Wurf aus dem Dribbling selbst, traf aber nur den Ring. Doch Grün antizipierte schnell, stieg zum Rebound und tippte den Ball mit unglaublicher Hangtime in den Korb zum 84:83-Siegtreffer. Die Arena Trier glich erneut einem Tollhaus. Grün wurde somit zum Matchwinner in einer tollen Mannschaftsleistung mit einem herausragenden Simon Schmitz der mit 27 Punkten, acht Assists und einem Steal zum Top-Scorer des Spiels wurde.

Für die Gladiators ist es der siebte Heimsieg in Folge, erneut durch einen spektakulären Gamewinner mit der Schlusssirene.